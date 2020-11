Le scuole hanno chiuso i cancelli, ma il centro Studi Sos Scuola non si ferma e continua ad essere punto di riferimento per tutti gli studenti che stanno per affrontare i temuti esami, che devono recuperare eventuali debiti o che semplicemente iniziano a svolgere i compiti per le vacanze.

Le vacanze però sono "sacre" e per questo oltre alle attività didattiche, il centro offre anche momenti ricreativi, uscite e in particolare una splendida opportunità per liberare estro e creatività con un coinvolgente laboratorio d’arte che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio.

Giovedì 12 giugno possibilità di partecipare alla prima prova totalmente gratuita del corso d’arte alle 17.30 presso la sede in via Pantini 17. Per l’occasione e per tutta la durata del corso, il materiale sarà offerto dal centro.

Per info contattare Manuela 3807829464 o Nancy 3293289549