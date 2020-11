Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti questa sera durante i fuochi pirotecnici alla festa della Madonna dei Miracoli. Lo spettacolo nel cielo stava per terminare quando, per cause da accertare, due volontari del gruppo di Protezione Civile Il Castello di Monteodorisio sono rimasti feriti mentre prestavano servizio anticendio. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto sarebbero stati colpiti da alcune scintille dei fuochi. Il personale sanitario della Croce Rossa, che ha prestato servizio nei due giorni di festa, si è accorto immediatamente che c'era qualcosa che non andava nell'area dove erano in corso i fuochi, e si è recato prontamente sul posto.

Lì hanno trovato due volontari feriti, uno con un braccio sanguinante e l'altro con una ferita alla testa. Hanno prestato le prime cure sul posto e poi li hanno trasportati presso il Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. A Casalbordino sono arrivati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, mentre i carabinieri della locale stazione hanno raccolto le testimonianze dei presenti, così da poter ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, accertando eventuali responsabilità.