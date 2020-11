Domenica 8 giugno dalle ore 19, si è svolto il triangolare di calciotto delle parrocchie che si è tenuto presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, denominato: “III Torneo del Sorriso”; che è stato organizzato dall’Associazione Culturale Histonium e dal Centro Sportivo San Gabriele. Si sono sfidati, il Clan “Shalom” del gruppo scout Agesci Vasto 1, legato alla parrocchia di San Giovanni Bosco, la parrocchia di Monteodorisio "Santuario Madonna delle Grazie" e una squadra composta da ragazzi che in passato hanno frequentato l'oratorio. Il fine di questa giornata è stato quello di aggregare più persone possibili sotto un unico ideale quello della sportività con il motto "educhiamoci attraverso lo sport", ricordandoci che lo sport può essere un mezzo educativo ed aggregativo, in particolare pensando che attraverso esso potremmo togliere un ragazzo dalla strada e portarlo su una via migliore.

La prima partita è stata giocata dal Clan “Shalom” del gruppo scout Agesci Vasto 1 contro la parrocchia di Monteodorisio "Santuario Madonna delle Grazie"e si è conclusa 4-1 per i primi. La seconda partita invece ha visto scendere in campo il Clan “Shalom” del gruppo scout Agesci Vasto 1 contro la squadra dell'Oratorio e si è conclusa 2-0 per i primi. Infine la terza partita a visto scendere in campo la parrocchia di Monteodorisio "Santuario Madonna delle Grazie" contro la squadra dell'Oratorio e si è conclusa 2-0 per i primi.

La giornata è trascorsa nel migliore dei modi cercando di lasciare a tutti i partecipanti l'insegnamento che lo sport può essere anche altro da quello che siamo sempre abituati a vedere. È giusto aggiungere che le partite sono state giocate senza arbitri, ma con il buon senso di tutti i partecipanti. La manifestazione si è conclusa circa alle ore 22:30, dove ci si è lasciati con la promessa di rincontrarci a breve per poter di nuovo organizzare un evento del genere, sperando nella partecipazione di tutti. I ringraziamenti vanno in particolar modo al Centro Sportivo San Gabriele che ha reso possibile questa giornata per il terzo anno di seguito mettendoci a disposizione la struttura con tutto il necessario per la giornata. Insomma un pomeriggio da non dimenticare con la speranza di altri come questi.

Andrea D'Adamo

Vicepresidente Associazione Culturale Histonium