In programma corsi di Aqua Zumba da venerdì 13 giugno allo stadio del nuoto di Vasto. Facile e divertente è una lezione di fitness in acqua che si trasforma in una vera e propria festa in piscina.

Per ritrovare la forma con un allenamento acquatico tonificante e a basso impatto. Noto come la "festa in piscina" di Zumba®, il programma Aqua Zumba dà un nuovo significato all'idea di esercizio tonificante. Integrando la filosofia Zumba con le discipline di acqua fitness tradizionali, Aqua Zumba® fonde tutti questi elementi per creare una forma di allenamento salutare per il cuore, tonificante per il corpo e, soprattutto, incredibilmente divertente.

La lezione non ha cointroindicazioni particolari e anche donne in gravidanza, anziani o soggetti con problemi articolari non gravi, con alcune piccole accortezze possono partecipare e condividere con me un'ora di pura energia e adrenalina.

Per info

Segretaria 0873.370252

Valentina D'Adamo, istruttrice 389.4703117