Un interessantissimo convegno quello che chiuderà un ciclo di tre incontri con operatori scolastici e genitori necessariamente e doverosamente uniti nella difesa dei più deboli, i nostri figli.

Venerdì 13 giugno, alle ore 9,30 presso il Teatro “Le Figlie della Croce” in via Madonna dell’Asilo a Vasto, i club lions di Vasto “Adriatica Vittoria Colonna” e San Salvo, proporranno a genitori, docenti cittadini una tematica che spesso ci fa inorridire: soprattutto, attraverso gli interventi di professionisti particolarmente qualificati, porrà le basi per una maggiore attenzione ai disagi che spesso i nostri bimbi, per una infinità di motivi, non rivelano esplicitamente.

Interverranno, oltre le autorità lionistiche, Sergio Santoro, docente e vicepreside della Nuova Direzione Didattica, Giuseppe Carbone autore del libro autobiografico “Paradiso-Inferno, andata e ritorno. Un viaggio nella pedofilia”, Luigi Gileno, psicologo della età evolutiva, Christian Valentino, psicologo, e Rocco Briganti, psicologo e coordinatore del “Progetto Porcospini”; moderatrice sarà Nicoletta Del Re, Dirigente della Nuova Direzione Didattica, particolarmente interessata ed attenta coordinatrice del progetto.

Elio Bitritto