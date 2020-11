A distanza di pochi mesi dalle ultime toppe sistemate dal Comune, passerella e piattaforma del pontile di Vasto Marina tornano ad essere un sentiero di guerra. Più disastrate di prima.

"Da poco sono diventato un cittadino di Vasto , trasferito da un altra Regione per scelta mia e della mia famiglia", scrive Antonio Giordano, lettore di Zonalocale.it, che segnala le "pessime condizioni del pontile di Vasto Marina", dove "in una di queste sera con la mia famiglia ,moglie ed una bimba di 2 anni siamo andati a fare una passeggiata, anche per ammirare il bel paesaggio di Vasto. Ci siamo accorti che è pericolosissimo camminare lì sia per i bambini che per le persone anziane: tavole di legno capovolte con chiodi sporgenti, diversi tratti senza pedane. Spero che si possa rimettere tutto a posto".