Stanno bene e sono tornati a casa. Sono stati ritrovati stanotte a Pescara i due ragazzi di Cupello di cui si erano perse le tracce dal 28 maggio scorso quando, alla vigilia della seconda udienza del processo per sottrazione di minorenne, l'imputato 22enne si era reso irreperibile, come la 15enne con cui era fuggito nel luglio 2013 (quando lei aveva 14 anni) e, in precedenza, due anni fa. Le ricerche, durate 12 giorni, si sono concluse positivamente.

La loro assenza dal paese era durata 22 giorni: il 31 luglio 2013 i carabinieri li avevano rintracciati a Martinsicuro. Non era la prima volta. Era già accaduto nel 2012, quando i militari avevano ritrovato i due amici in una stazione di servizio di Isernia. La famiglia di lui, rappresentata dall'avvocato Angela Pennetta, aveva presentato denuncia di scomparsa e quella di lei sporto denuncia per sottrazione di minorenne.

La prossima udienza è fissata per il 28 ottobre.