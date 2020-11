Per il secondo anno consecutivo Marco La Verghetta si laurea campione regionale di tiro a segno nella pistola 10 metri categoria B. Il tiratore vastese ha sbaragliato la concorrenza ottenendo 4 vittorie e un secondo posto nelle 5 gare del circuito regionale, guadagnandosi anche la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Milano dal 10 al 13 luglio. Nel capoluogo lombardo si fronteggeranno i primi 100 atleti d’Italia, suddivisi nelle tre fasce, C, B ed A, per l’assegnazione dei titoli italiani di categoria. I migliori 8, che potranno arrivare da tutte e tre le categorie, saranno protagonisti della finale per l’assegnazione del titolo italiano assoluto, con la diretta televisiva su Rai Sport.

Grazie ai brillanti risultati ottenuti La Verghetta, che l’anno scorso è anche arrivato 8° ai World Master Games di Torino, si è guadagnato la promozione nella categoria A, in cui sarà in gara nella stagione 2015. Per poter accedere alla massima serie è necessario avere una media nelle gare disputate di 373 punti. Nel 2013 si era fermato a 371, quest’anno è arrivato a quota 374.5. Oltre all’affermazione personale è arrivata anche quella della sua squadra di appartenenza, il TSN Pescara, vincitrice del titolo regionale a squadre, per la soddisfazione del presidente Rino Solari, ormai sempre più abituato a festeggiare per gli ottimi risultati dei suoi tiratori.