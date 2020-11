Si sono svolte nel fine settimana scorso, presso il Dancing L’Arhea di Vasto le finali provinciali di soft darts. Alta l'affluenza come nella precedente edizione. In gara circa 30 squadre e il venerdì sera, per i tornei singoli, circa 130 giocatori.

Per quanto riguarda i tornei di singolo nella Categoria B vince il vastese Antonio Colanzi, nella categoria C agguanta invece il 3° gradino del podio un altro vastese, Michele Di Totto, infine nella Categoria D il 1° posto viene aggiudicato da una new entry nel mondo delle freccette, Amerigo Piscicelli di Scerni.

Per quanto riguarda il torneo a squadre da menzionare il 2° posto per New Peligro Dart di San Salvo, e il 1° posto nella massima serie, l’elite, per la Snai Dart di San Salvo capitanata da Emilio Giurastante che tre mesi fa ha messo su questa squadra dal nulla e che l’ha portata sul gradino più alto del podio.

Il prossimo appuntamento è a Tortoreto il 28/29 giugno per le finali regionali, e successivamente il Torneo Sei Regioni che sta acquistando sempre più importanza.