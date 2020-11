A Broccostella, in provincia di Frosinone, l'8 giugno è stata una domenica all’insegna delle Arti Marziali con il Sanda e Semi-Sanda e dove la Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto presso la Palestra CFP GYM, Termoli e Petacciato, ha riscosso un notevole successo riuscendo con tutti i suoi Atleti a salire sul podio alla 5ª Coppa Italia Shutai-Do.

Ancora una volta il maestro De Palma e la sua squadra si sono distinti a livello Nazionale per la loro bravura e professionalità, come è stato evidenziato dai vari complementi ricevuti in gara, con 4 atleti sul podio su 4 atleti partecipanti alla gara.

Gli incontri sono stati ben interpretati dagli atleti, alcuni hanno vinto con facilità altri con esperienza come è successo anche che qualche altro ha perso la finale, solo per un punto, ottima su tutti la performance del termolese Alessio Petti che ha letteralmente dominato la sua categoria - 70 Kg Seniores con degli incontri perfettamente gestiti e vinti con grande tecnica che tutti hanno avuto modo di vedere e congratularsi con lo stesso della sua bravura.

Oltre alla coppa per la vittoria il 15enne Marco Palmer ha "conquistato" una frattura al naso durante il match finale che poi lo ha visto vittorioso nella categoria -50 kg. sanda light. L'atleta vastese è alla sua terza stagione agonistica e ha collezionato fino ad oggi ben 10 vittorie su 13 gare disputate. La sua grande passione e la forza di volontà gli hanno permesso di concludere il match nonostante il naso fratturato. "Sul momento ho sentito il colpo ma poi ero troppo concentrato sul combattimento per poter pensare al dolore", racconta Marco. Grande gioia anche per la sua famiglia, che ne sta seguendo il percorso agonistico. "Il mio sogno? Chiaramente poter arrivare ai massimi livelli, le Olimpiadi! Con la guida del maestro De Palma sto crescendo costantemente".

I piazzamenti:

1° Classificati sono Alessio Petto e Marco Palmer che quindi sono Campioni Italiani Circuito Shutai-do,

2° Classificato Fausto Castellano;

3° Classificato Enrico Coscia.

È stata una gara dove, come spesso si evince, si è notato il bagaglio marziale e la determinazione dei ragazzi del maestro De Palma e dove naturalmente ogni atleta ha saputo dimostrare il suo valore tecnico-agonistico. Un ringraziamento doveroso anche all’istruttore Saverio Lacerenza che ha seguito la squadra dando il proprio supporto.

Il gruppo ha confermato la voglia di vincere e di fare bene e sarà pronto per i prossimi eventi in programma sia a carattere Nazionale che Internazionale per il mese di ottobre e novembre dove non mancheranno altre vittorie.