Grande festa di chiusura per l'anno sportivo 2013/2014, ha coinvolto i ragazzi del Judo Club Vasto, diretto dall'insegnante tecnico Aniello Vastola cintura nera 2° dan.

"Il judo è uno sport che serve non soltanto a soddisfare le esigenze di sviluppo fisico del bambino - ha sottolineato l'insegnante tecnico - ma anche a potenziare la personalità e in particolar modo l'interazione con gli altri, favorendo il rispetto delle regole e i valori dello sport che non devono mai venir meno".



Questi gli atleti premiati.

Cintura gialla: Moro Antonino Junior, Argentieri Giuseppe, Baldassarre Giovanni Paolo, Confessorre Francesco, Di Paolo Fabiana, Mancini Stefano, Neri Nicola



Cintura gialla/arancio: D'Aurelio Elias, Scitta Veronica, Notturno Asia, Zinni Cesare, Chiara Federico, D'Annibale Lorernzo, Dascalu Adrian, De Rosa Micaela, Barone Elena, Di Nanno Davide, Fabri Alberto, Lanza Alessio, Liberatore Andrea, Lombardi Michele, Napoletano Gabriele, Pavone Vincenzo, Pedale Raffaele, Ricci Angelo, Ricci Patrizio, Santarelli Elisa, Spadaccino Francesco;



Cintura arancione: D'aurelio Cristian, Autunno Emanuele, Baldassarre Gabriele Pio, Ciarallo Niccolò, Di Rienzo Marco Clemente;



Cintura arancio/verde: D'Adamo Lorenzo, Maddalena Alessio, Cardarella Riccardo, Pavone Vincenzo, Rusi Jacopo, Zambianchi Francesco;



Cintura verde: Autunno Giovanni, Saad Kaikar



Cintura verde/blu: Centorami Pietro, D'Emilio Leonardo, Prete Sacha, Sce' Michele, Theurillat David;



Cintura blu/marrone: D'Adamo Michelangelo, Marino Lorenzo ;



Cintura marrone: Pessolano Giacomo, Marchesani Di Spalatro Angelo;



Prossimo appuntamento il 29 giugno ad Acqualand del Vasto per un allenamento diretto dal Maestro Giovanni Maddaloni cintura nera 7° dan su "Regole e valori dello Sport".