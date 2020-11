Ufficializzato dal Comune di San Salvo il calendario delle manifestazioni estive 2014 che riportiamo di seguito.

Maggio

Giovedì 1° ore 16.00

GIORNATA DEL VOLONTARIATO Parata dei volontari, sfilata di mezzi di trasporto, dimostrazione in volo di elicottero, cena e intrattenimento musicale • Associazione VALTRIGNO • P.le C. Colombo

Giovedì 1° ore 18.00

LANCIO DELLA PATTUGLIA ATMONAUTI

Esibizione di paracadutisti

COMUNE DI SAN SALVO e Associazione Sportiva

Dilettantistica Fly Zone Fermo

Spiaggia libera, tra il lido MIRAGE e lido IL COCORITO

Giovedì 1° ore 19.00

CASA BABYLON cover band dei Manu Chao

ProLoco San Salvo / Sole e Luna • Via Magellano

Giovedì 1 ore 18.00

Domenica 18 ore 19.00

PRIMAVERE MUSICALI • Concertino

Comune di San Salvo • Porta della Terra • Piazza San Vitale

Domenica 25 ore 16.00

AGILITY DOG

FIDASC • Area Parcheggio • Via Marco Polo

Domenica 25 e Sabato 31 ore 19.00

PRIMAVERE MUSICALI • Concertino

Comune di San Salvo • Porta della Terra • Piazza San Vitale

Giugno

dal 1° al 30 dalle ore 19.00 alle ore 1.00 è in funzione il LUNA PARK nell'area retrostante Via Vespucci

San Salvo Marina

Domenica 1° ore 17.00

CONVEGNO • Comune di San Salvo • Casa della Cultura Porta della Terra

Domenica 1° ore 20.00

CONCORSO DEL PRODOTTO TOPICO

Comune di San Salvo • Abruzzo D’Amare • Palestra Via De Vito

Sabato 7 ore 10.00

Giornata mondiale dell'ambiente - visite guidate e gratuite al Giardino botanico mediterraneo

Itinerari D'Abruzzo • Osservatorio del Mare Lungomare C. Colombo

Sabato 14 ore 14.00

GARA PREFESTIVA PROVINCIALE DI BOCCE

A.S.D. "Il Comunale" San Salvo Bocciodromo Via Alessandrini

Sabato 14 ore 24.00

Proiezione su megaschermo PARTITA DI CALCIO "MONDIALI 2014" Osteria del Padre e Bar Centrale - Piazza Papa Giovanni XXIII

Venerdì 20 ore 18.00

GARA PREFESTIVA PROVINCIALE DI BOCCE

A.S.D. "Il Comunale" San Salvo •Bocciodromo Via Alessandrini

Sabato 21 ore 21.00

2^ edizione MODA SOTTO LE STELLE

Diva & Eventi • Piazza Papa Giovanni XXIII

Domenica 22 ore 08.00/24.00

MERCANTINFIERA 2014 • APAM/FIVA • Lungomare C. Colombo

Venerdì 27 ore 21.30

PIANO BAR - BALLI DI GRUPPO - REVIVAL ANNI 60/90 - DANCE MUSIC • Giuseppe Masciale • Piazza San Vitale

Sabato 28 ore 17.00

X TROFEO PODISTICO CITTA' DI SAN SALVO

Memorial Dino Potalivo ASD Podistica San Salvo • P.zze S.Vitale-Papa Giovanni XXIII

Domenica 29 ore 9.00

GARA CICLISTICA 1^ Edizione Fondo BCC Valle del Trigno

Gruppo ciclistico BCC di San Salvo • Palazzetto dello Sport - San Salvo Marina

Domenica 29 ore 10.00

EVENTO TRA ARTE, ARCHEOLOGIA, SUONI E SAPORI

BAR PUNTO SNAI e Comune di San Salvo • Villa Romana • Via San Rocco

Domenica 29 ore 16.00

APERIDOG Ass. Cinofila Abruzzo

ProLoco San Salvo • Piazza A. Moro

Luglio



Dal 1° al 30 dalle ore 19.00 alle ore 1.00 è in funzione il LUNA PARK nell'area retrostante Via Vespucci - San Salvo Marina

5-6-12-13-19-20-26-27 dalle ore 18.00 Mercatino dell'Artigianato Locale “L'ARTE DEL SAPER FARE” ProLoco San Salvo • P.le C. Colombo

Dal 15 al 31 dalle ore 18.00 Mercatino di strada "CHI CERCA TROVA"

Eventsservice88 • Lungomare C. Colombo

Mercoledì 2 ore 16.00

GIOCHI GONFIABILI E ANIMAZIONE PER BAMBINI • FESTOPOLIS

Piazza San Vitale - Piazza Papa Giovanni XXIII

Giovedì 3 ore 21.30

SAN SALVO MUSICA FESTIVAL XI Edizione • Ass. NONSOLOMUSICA • P.zza San Vitale

Sabato 5 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Puliamo a fondo • Scuba Global Service • Biotopo Costiero - Lungomare C. Colombo

Sabato 5 ore 21.30

NECTARINES (Musica dal Vivo)• Comune di San Salvo • Piazza San Vitale

Domenica 6 ore 10.00

MOSTRA FOTOGRAFICA 90 Anni di manifesti pubblicitari 1884-1974 APAM/FIVA • Lungomare C. Colombo

Domenica 6 ore 21.30

Esibizione canora CORALE WARM UP • Musicartesport • Piazza San Vitale

Lunedì 7 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" GRUPPO FIATI in concerto "Musica in … crescendo" • Comune di San Salvo • Piazza A. De Gasperi

Lunedì 7 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" GRUPPO ARCHI in concerto "Musica in … crescendo" Comune di San Salvo • Via Roma

Martedì 8 ore 21.00

FIABE ALLA VILLA • Muzak • Villa Comunale

Martedì 8 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" GRUPPO OLANDA in concerto "Musica e fotografia"

Comune di San Salvo • Piazza Papa Giovanni XXIII

Mercoledì 9 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" ORCHESTRA IRLANDESE in concerto

Comune di S. Salvo • Piazza Papa Giovanni XXIII

Giovedì 10 ore 18.00

GARA CICLISTICA AMATORIALE INTERREGIONALE

Velo Club San Salvo • Piazza Papa Giovanni XXIII

Giovedì 10 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" ORCHESTRA SLOVACCA in concerto • Comune di San Salvo • Piazza Papa Giovanni XXIII

Giovedì 10 ore 22.00

LA CASINA E I SUOI 30 ANNI Live Music • CASINA DELLE ROSE • Via Roma • Torta Gratis per tutti

Venerdì 11 ore 18.00

MOSTRA FOTOGRAFICA 40 anni di manifesti del cinema 1930 – 1970 • APAM/FIVA • Piazza San Vitale

Venerdì 11 ore 21.30

PIANO SOUNDTRACK concerto di musiche da film

Comune di S. Salvo Pzza S.Vitale

Venerdì 11 ore 21.30

ORCHESTRA INTERCULTURALE - laboratorio di "Musiche e danze tradizionali" Comune di San Salvo • Plesso Scuola Elementare S. Antonio

Sabato 12 ore 17.00

Lezione di Nordic Walking Ass. Nordic Walking Ortona Trail • Giardino Botanico Mediterraneo

Sabato 12 ore 18.00

REUNION HARLEY DAVIDSON E CAFE' RACER

Bike Garage • V. Tobagi - Z. Ind.

Sabato 12 ore 21.30

ORCHESTRA INTERCULTURALE "Musiche e balli tradizionali" Premiazione concorso fotografico • Comune di San Salvo • Pzza Papa Giovanni XXIII

Domenica 13 ore 8:00 /24.00

RASSEGNA NAZIONALE AMBULANTI CITTA' DI SAN SALVO • APAM/FIVA Lungomare C. Colombo

Lunedì 14 ore 21.30

PROGETTO "MUSIC IS CALLING: LET'S PLAY TOGETHER" ORCHESTRA INTERCULTURALE "Il valore universale della musica" Comune di San Salvo • Piazza Papa Giovanni XXIII

Martedì 15 ore 21.00

FIABE ALLA VILLA • Muzak • Villa Comunale

Martedì 15 ore 21.30

ANDREA DESIATO SHOW • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 16 ore 21.00

RIDIAMOCI SU Compagnia di Teatro Dialettale "Lu Vrascire" • Pzza. S. Vitale

Giovedì 17 ore 21.30

QUARTETTO D'ARCHI "Fuori tempo - Musica in… crescendo" Performance musicale • Comune di San Salvo • Chiesa di Fatima - C.da Stazione

Giovedì 17 ore 21.30

BALLI DI GRUPPO • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 18 e Domenica 20 ore 18.30

UN GIRO TRA I BORGHI D'ABRUZZO Le tegole di RITA in mostra Comune di San Salvo • Biotopo Costiero - Lungomare C. Colombo

Venerdì 18 ore 20.00

ANIMAZIONE PER BAMBINI • Ass. Sorridere Sempre

Area Alimentaristi - San Salvo Marina

Venerdì 18 ore 21.30

CON VOI (Tributo Claudio Baglioni) • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 19 e Domenica 20 ore 21.30

ONSTAGE Festival Band Emergenti

Fabio Kai e Galli Records • P.zza C.Colombo

Sabato 19 ore 21.30

ORCHESTRA "Fuori tempo - Musica in… crescendo" Concerto Comune di San Salvo • Piazza Arafat

Lunedì 21 ore 21.30

Concorso JUST DANCE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Lunedì 21 ore 21.30

ORCHESTRA "Fuori tempo - Musica in… crescendo" e… tutti i musicisti che vogliono partecipare • Isola pedonale Lungomare C. Colombo

Martedì 22 ore 21.00

FIABE ALLA VILLA • Muzak • Villa Comunale

Martedì 22 ore 21.30

EVER GREEN • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Martedì 22 ore 21.30

ORCHESTRA "FUORI TEMPO - Musica in crescendo" Concerto Comune di San Salvo • Piazza A. De Gasperi

Mercoledì 23 ore 21.00

GRUPPO ALPINI SAN SALVO e ORCHESTRA "Fuori tempo - Musica in… crescendo" Concerto • Comune di S. Salvo • Piazza Papa Giovanni XXII

Mercoledì 23 ore 21.30

VITTORIO IL FENOMENO Musica Folk

Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Giovedì 24 e Giovedì 31 ore 18.00

"ArcheologIa sotto le stelle" passeggiate archeologiche e degustazioni prodotti tipici • Coop. PARSIFALMuseo Porta della Terra

Giovedì 24 ore 21.30

Cabaret "E CHE CA…BARET !" • Gruppo teatrale

"Creatività" Pzza. San Vitale

Giovedì 24 ore 21.30

AMINAMOUR Tributo a Mina• Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 25 ore 21.30

Concorso JUST DANCE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 26 ore 9.00

EDUMARE avvicinare i ragazzi al mondo marino • Scuba Global Service

Osservatorio del Mare - Lungomare C. Colombo

Domenica 27 ore 21.30

FESTA DEL RITORNO E DEL BENVENUTO • Comune di S. Salvo • Pzza. San Vitale

Domenica 27 ore 21.30

Finale Concorso "JUST DANCE" • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Lunedì 28 ore 21.00

FIABE ALLA VILLA • Muzak • Villa Comunale

Mercoledì 30 ore 21.30

PILGREEMS ROCK 60/70 • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 30 ore 21.30

NAPOLINARIA Spettacolo musicale • Muzak • Piazza San Vitale

Giovedì 31 ore 21.00

GRUPPO TEATRALE Circolo Anziani San Salvo "Don Camillo & Peppone" Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di San Salvo • Piazza San Vitale

Giovedì 31 ore 21.00

ANIMAZIONE PER BAMBINI • Ass. Sorridere Sempre • Piazza Arafat

Giovedì 31 ore 21.30

ANDREA DESIATO SHOW • Eventsservice88 • P.le C. Colombo



Agosto

dal 1° al 31 dalle ore 19.00 alle ore 1.00 è in funzione il LUNA PARK nell'area retrostante Via Vespucci • San Salvo Marina

dal 1° al 31 dalle ore 19.00 alle ore 1.00 Mercatino di strada "Chi cerca trova" • Eventsservice88 • Lungomare C. Colombo

2-3-9-10-16-17-23-24-30-31 ore 18.00

Mercatino dell'Artigianato Locale “L'ARTE DEL SAPER FARE”

ProLoco San Salvo • P.le C. Colombo

7-14-21-28 ore 18.00

"Archeologia sotto le stelle" passeggiate archeologiche e degustazioni prodotti tipici • Coop. PARSIFAL • Museo Porta della Terra - P.zza San Vitale

Venerdì 1° ore 21.30

BALLI DI GRUPPO • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 1° ore 21.30

FRIOTTO e Bandautore Spettacolo musicale • Ass. NOVECENTO •Pzza S. Vitale

Sabato 2 ore 17.30

Convegno e inaugurazione della mostra (aperta dal 2 al 9 Agosto) sulle "Orchidee spontanee del Vastese"• Centro Studi Alto Vastese Osservatorio del Mare - Lungomare C. Colombo

Sabato 2 ore 18.00

2^ FESTA DELLA LAVANDA • Comune di San Salvo • Centro Storico

Sabato 2 ore 19.00

JAZZ ENSEMBLE SOCIAL CLUB • Comune di San Salvo • Via Roma

Sabato 2 ore 21.30

SAND ART Spettacolo musicale e di arti visive sulla figura femminile

Lara Molino Project / EKA • Piazza Europa

Sabato 2 ore 21.30

EVERGREEN • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Domenica 3 ore 10.00

GIORNATA DELLA SICUREZZA IN MARE Guardia Costiera e Protezione Civile Valtrigno • Spiaggia libera P.le C.Colombo

Domenica 3 e Domenica 10 ore 18.00

SAN SALVO IN ARTE • Amici dell' Arte, Accademia Frentana • Palazzetto dello Sport - San Salvo Marina

Domenica 3 ore 20.30

DEVILS FROM HEAVEN • Comune di San Salvo • P.le C. Colombo

Domenica 3 ore 22.00

LA DIFFERENZA (Musica dal Vivo) • Comune di San Salvo • P.le C. Colombo

Lunedì 4 e Martedì 5 ore 20.00

GARA REGIONALE SERALE DI BOCCE • A.S.D. "il Comunale" San Salvo Bocciodromo - Via Alessandrini

Lunedì 4 ore 21.00

GRUPPO TEATRALE Circolo Anziani San Salvo "Don Camillo & Peppone" Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di San Salvo

Piazzale Palazzetto dello Sport - San Salvo Marina

Lunedì 4 ore 21.30

EVERGREEN • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Lunedì 4 ore 21.00

GRUPPO TEATRALE Circolo Anziani San Salvo "Don Camillo & Peppone"

Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di San Salvo

Piazzale Palazzetto dello Sport - San Salvo Marina

Lunedì 4 ore 21.30

JOLLY BLU (Tributo 883 MAX PEZZALI) •Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Martedì 5 ore 20.00

LA NOTTE DEI SALDI • Sfilate di Moda con Crea Eventi

Comune di S. Salvo •Vie del Centro

Martedì 5 ore 21.30

AMBASSADOR live music • Comune di San Salvo • Pzza S. Vitale

Martedì 5 ore 21.30

1^ fase Concorso JUST DANCE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 6 e Giovedì 7 ore 10.00

TRACCE PRIMITIVE II EDIZIONE Arte Urbana MACS PICCININO • Comune di San Salvo • V.le A. De Gasperi

Mercoledì 6 ore 21.30

CUORE NOMADE (Tributo ai NOMADI) Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 6 ore 21.30

PORTAMI AL CINEMA Ass. UniTRE' • Piazza San Vitale

Giovedì 7 ore 21.30

PORTAMI AL CINEMA Ass. UniTRE' • Piazza San Vitale

Giovedì 7 ore 21.30

MODANDOMENICA (Tributo MODA') Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 8 ore 21.00

2^ edizione MODA SOTTO LE STELLE • Diva & Eventi • Pzza Papa Giovanni XXIII

Venerdì 8 ore 21.30

TRIBUTO DIRE STRAITS • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 9 ore 14.00

GARA PREFESTIVA PROVINCIALE DI BOCCE • A.S.D. "Il Comunale"

San Salvo • Bocciodromo - Via Alessandrini

Sabato 9 ore 21.30

FABRIZIO RAGNI (Triibuto a RENATO ZERO)•Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 9 ore 21.30

FESTA DEL DIALETTO SANSALVESE 3^ edizione

Associazione Giovani Musicisti • Piazza San Vitale

Domenica 10 ore 21.30

THE WONDER OF YOU: JOE BAVOTA Cantante sosia di ELVIS PRESLEY Comune di San Salvo • P.le C. Colombo

Domenica 10 ore 24.00

LA NOTTE DI SAN LORENZO fuochi pirotecnici

Comune di San Salvo • Lungomare C. Colombo

Lunedì 11 ore 21.30

SUMMER VINTAGE ROCK'N ROLL#4•P.le C. Colombo

Martedì 12 ore 21.30

SUMMER VINTAGE ROCK'N ROLL#4• P.le C. Colombo

FESTIVAL ROCK'N ROLL • organizzato da MusicBox e Proloco

Mercoledì 13 ore 21.30

MONTEPULCIANO (Tributo NEGROAMARO)•Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Giovedì 14 ore 21.30

S.P.S. (Tributo LIGABUE) • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 15 ore 21.30

QUEEN OF BULSARA (Tributo ai QUEEN) • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 16 ore 21.30

IO CANTO MASSIMO (Tributo a Massimo RANIERI)• Eventsservice88 •P.le C. Colombo

Domenica 17 e Martedì 19 ore 21.00

MuseON Laboratori e Performances Itineranti per grandi e piccini • Da Cosa Nasce Cosa • Museo Archeologico - Piazza San Vitale

Domenica 17 ore 21.30

1^ Fase Concorso KARAOKE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Lunedì 18 ore 21.30

Semifinali Concorso JUST DANCE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Martedì 19 ore 21.30

MICHAEL WITHE & SOUL BROTHERS (Cover MARIO BIONDI) • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 20 ore 21.30

CONCERTO DEI RICORDI • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Giovedì 21 ore 21.30

Finale Concorso JUST DANCE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 22 ore 20.00

SAGRA DEL BACCALA' • ProLoco San Salvo • P.le C. Colombo

Venerdì 22 ore 21.30

PREMIO LETTERARIO "Raffaele Artese - Città di San Salvo"

Comune di San Salvo • Piazza San Vitale

Venerdì 22 ore 21.30

SENZA RESA (Tributo VASCO ROSSI) • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 23 ore 18.00

Festa de "Lu cave de la rene" Ass. Giovani Musicisti e Mario Torricella • Via Adige

Sabato 23 ore 20.00

SAGRA DEL BACCALA' • ProLoco San Salvo • P.le C. Colombo

Sabato 23 ore 21.30

Semifinali Concorso KARAOKE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Domenica 24 ore 20.00

SAGRA DEL BACCALA' • ProLoco San Salvo • P.le C. Colombo

Domenica 24 ore 21.30 Da ZELIG Carmine Faraco

Comune di San Salvo • P.le C. Colombo

Lunedì 25 ore 21.30

Finale Concorso KARAOKE • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Lunedì 25 ore 21.30

RASSEGNA CORI ABRUZZESI • Centri Diurni Anziani • Piazza San Vitale

Martedì 26 ore 21.30

TREAM POP 60/70 • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Mercoledì 27 ore 21.30

Esibizione CORALE WARM UP • Associazione culturale Warm Up • P.le C. Colombo

Giovedì 28 ore 19.00

DEVILS FROM HEAVEN e DISTORTED TRIO • Comune di San Salvo • Villa Comunale

Giovedì 28 ore 21.30

KUMBA' • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Venerdì 29 ore 16.00

LA FIERA DEL FUMETTO • Crea/Eventi • Villa Comunale

Venerdì 29 ore 21.30

EVERGREEN • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Sabato 30 ore 21.00

Dimostrazione di massaggio Shiatsu • Centro Shiatsu Maddalena • Osservatorio del mare - Lungomare C. Colombo

Sabato 30 ore 21.30

JAZZ ENSEMBLE SOCIAL CLUB • Comune di San Salvo • P.le C. Colombo

Domenica 31 ore 21.30

DJ NEW DESIATO • Eventsservice88 • P.le C. Colombo

Settembre

da Venerdì 12 a Domenica 14 ore 16.00

FESTA DELLO SPORT "Lo Sport per educare ed integrare"

Comune di San Salvo in collaborazione con Team Special Olympics Chieti Stadio Comunale "Davide Bucci"

Domenica 7 ore 10.00

CHIUSO PER BICI Proloco San Salvo

Piazza Papa Giovanni XXIII - P.le C. Colombo

Domenica 7 ore 16.00

APERIDOG Ass. Cinofila Abruzzo

ProLoco San Salvo • Piazza A. Gramsci