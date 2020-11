Domenica abbiamo pubblicato la segnalazione di un lettore, Andrea Buontempo, sullo stato della scalinata che conduce alla spiaggia di Punta Penna. Questa la risposta dell'assessore Marco Marra.

Gentile sig Andrea Buontempo,

il crollo della scalinata è un problema serio e le assicuro che stiamo affrontando il problema con altrattanta serietà. Intanto non è vero che nessuno fa niente. Da febbraio stiamo lavorando come amministrazione affinchè la scala possa essere ripristinata e risistemata meglio di prima. I primi interventi sono stati immediati, subito dopo le piogge, come amministrazione abbiamo avuto dalla COGESTRE un quadro dettagliato di tutte le frane e smottamenti per inviare richieste di riconoscimento danni alla Protezione Civile Regionale con la speranza di aver riconosciuti i danni.

Contemporanemente abbiamo inserito l'intervento specifico della gradinata alla richiesta di un finanziamento regionale per le Riserve Naturali. Finanziamento che è stato concesso, che pensavamo di riuscire ad utilizzare per Pasqua ma non è stato possibile. L'autorizzazione al progetto inoltre ha richiesto una serie di pareri di competenza dal Demanio regionale, Soprintendenza, Comitato di gestione e Regione che hanno fatto ritardare ulterirmente il tutto. Pareri acquisiti e progetto pronto, a giorni dovrebbe esserci il Consiglio Comunale che deve approvare la spesa, mancando ancora l'approvazione del Bilancio di previsione.

Subito dopo e nel più breve tempo possibile partiremo con i lavori per garantire a cittadini e turisti una migliore fruizione della spiaggia.



Cordiali saluti

Marco Marra

Assessore Aree Protette