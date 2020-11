Alessandro Artese si rivolge all'Amministrazione comunale di Vasto per avere una risposta in merito ad un quesito. "Vorrei porre il seguente quesito all'Amministrazione comunale e alla società Tessitore che gestisce i trasporti urbani della città: come mai non è possibile trasportare la bicicletta sugli autobus urbani?

In una città come Vasto sarebbe molto utile per i cittadini poter usufruire del trasporto bici, ad esempio da Vasto Marina a Vasto città, dal momento che in estate è arduo, se non dannoso per persone con poco allenamento cardiovascolare, effettuare il suddetto tragitto.

In tutte le città turistiche ed europee l'integrazione tra i vari mezzi di trasporto è pratica diffusa e contribuisce a ridurre drasticamente l'inquinamento acustico ed ambientale; sono piccole cose che però possono fare la differenza nell'offerta turistica".