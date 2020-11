Nella serata di sabato ben 11 atleti della Podistica Vasto sono stati protagonisti nel suggestivo scenario del centro storico di Chieti per la sedicesima edizione della Notturna di Chieti, tappa del campionato Corrilabruzzo 2014 e con loro l’altro atleta vastese, Gabriele Colantonio, tesserato con l’atletica Modena, città nella quale svolge gli studi Universitari.

"Ad aprire la serata la prestazione dei nostri tre cadetti - dichiara il presidente Daniele Altieri - Michele Ialacci, Luca Ialacci e Stefano Balzamo, che si sono cimentati nei 1.5 Km. A seguire la gara degli adulti, 10,5 km in un percorso seppur impegnativo e caratterizzato da lunghe salite e ripide discese, molto affascinante che si snoda per le vie del centro storico teatino in notturna.

Si sono distinte le due donne della nostra società Annalisa Di Pietro e Antonia Falasca, rispettivamente prima e quinta classificata nella categoria di appartenenza e Ialacci Roberto, secondo classificato M60”.

Buona prestazione anche per gli altri atleti, Luigi Ciccarone, Maurizio Ronzitti, Luigi Celenza, Giuseppe Ialacci e lo stesso Daniele Altieri.

“I mesi estivi ci vedranno ancora protagonisti in tante ed importanti gare, ma siamo già al lavoro per l’organizzazione dell’undicesima edizione del Trofeo Podistico della Città del Vasto, programmato per domenica 05 ottobre 2014” chiude Altieri.