Si sono svolte presso il Pala Teate di Chieti le finali provinciali del Campionato Provinciale FIPAV Under 12 maschile e di quello femminile. Come sempre una bellissima esperienza vissuta dai giovanissimi atleti delle sette squadre presenti.

Per il settore femminile, sono state impegnate le squadre Altino Volley, Pallavolo Chieti, Gioventù Sambuceto e Teate Volley che si è aggiudicata il titolo di campione provinciale.

Per il settore maschile, a rappresentare la nostra città era presente l’Enjoy Volley Vasto Asd che si è confrontata con Teate Volley e 3Fit Crecchio.

I ragazzi vastesi, dopo aver assistito alla gara tra Crecchio e Chieti, terminata 3-0, sono scesi in campo proprio contro la formazione locale. Ancora una volta la squadra teatina è stata sconfitta 3-0 (25-8, 25-10, 25-16).

Più accesa e sentita la partita valevole per il titolo. Le due squadre hanno dato vita ad uno splendido primo set giocato punto a punto fino al 19-19. Poi la squadra di Crecchio prendeva il sopravvento portandosi sul 23-19. Quando tutto sembrava ormai deciso, ecco la rimonta e la vittoria dei ragazzi dell’Enjoy: il set terminava 25-23 per i vastesi. Tutta altra musica nel secondo set quando i ragazzi di coach Carlo Menna non riuscivano a contenere gli avversari subendo un netto 16-25. Dopo il cambio di campo, altro cambio di musica: questa volta i ragazzi dell’Enjoy, con tanta grinta e attenzione, giocando un set quasi perfetto nonostante la stanchezza e il caldo, si imponevano 25-20. Il meritato titolo di Campioni Provinciali 2013-14 è conquistato.

A fine gara, questo il commento dell’allenatore Carlo Menna: “E' stata sicuramente un'esperienza importante per i ragazzi che oggi hanno partecipato a questa bellissima manifestazione. Sono molto contento e orgoglioso. Credo che questo sia un risultato meritato non solo per lo spirito che Luca, Lorenzo, Francesco, Alessio, Cristian e Antonio hanno messo oggi in campo, ma soprattutto durante tutto quest’anno. Li ho visti grintosi e determinati nonostante il caldo e la stanchezza.

Vorrei, inoltre, sottolineare che questo traguardo è la ciliegina sulla torta di una stagione ricca di soddisfazioni per l’Enjoy: ottimi risultati li abbiamo ottenuti anche nel campionato Under 13/m 3x3 classificandoci, con due squadre, al settimo e all’undicesimo posto della classifica generale che vedeva impegnate ben venti squadre. Con la rappresentativa under 12 femminile, alla prima esperienza, abbiamo raggiunto il quarto posto in classifica; e soprattutto con i ragazzini del minivolley, che hanno partecipato a ben sei tappe, tra cui quella regionale, siamo la miglior classificata tra le società vastesi. Ora godiamoci la festa, due giorni di vacanza e, dal sedici di giugno, nuovamente operativi: saremo presso lo stabilimento balneare Il Pontile di Vasto Marina per l’Enjoy Summer Camp 2014!”

La premiazione è stata presenziata dal presidente del Comitato Prov.le Fipav di Chieti, Gianni Bisignani, che ha consegnato la coppa e le medaglie a ragazzi dell’Enjoy.