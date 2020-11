Hanno agito con assoluta precisione, riuscendo a portare a termine un furto già tentato circa un mese fa. Alle 3.22 di questa notte, orario registrato dalle telecamere di videosorveglianza, una banda di malviventi ha messo a segno un furto presso il distributore Total Erg di via del Porto a Vasto. Con un'azione studiata nei minimi dettagli i malviventi hanno praticato due aperture nelle colonnine automatiche della stazione di servizio, asportando i contenitori dove finiscono i soldi inseriti dai clienti per effettuare il rifornimento.

Per alimentare le mole utilizzate per infrangere la parete metallica, composta da tre lastre per uno spessore totale di 13 millimetri (rinforzate dopo il tentato furto di un mese fa) si sono serviti della corrente elettrica "rubata" dal palo su cui è posta l'insegna luminosa. Poi, una volta asportate le due cassette con i soldi, hanno anche pulito il pavimento della colonnina visibile dalla strada e chiuso il foro con un foglio adesivo bianco, in modo che le auto in transito non potessero percepire nessun danno.

Una volta conclusa la loro azione, durata pochi minuti, si sono dati alla fuga. "Ci avevano provato un mese fa - spiega il capo area degli impianti - ma in quel caso erano stati tempestivi i carabinieri ad arrivare e metterli in fuga. Questa volta, invece, hanno portato a termine la loro azione". Ad una prima stima del bottino i ladri sono riusciti a portare via dalle due colonnine circa 8mila euro in contanti.