ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0. Primi in classifica! Grazie a una strepitosa rimonta, ottenuta con 11 successi nelle ultime 12 partite, gli allievi regionali della Bacigalupo recuperano gli 8 punti di svantaggio che a inizio marzo avevano dalla vetta e chiudono la seconda fase davanti a tutti: nell´ultimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco batte per 3-0 il San Salvo e blinda il primo posto a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul Francavilla e a +5 sulla Caldora. Una cavalcata davvero incredibile grazie alla quale la Bacigalupo ha dimostrato di essere la squadra migliore, più forte di ogni difficoltà e di ogni ostacolo: ora c´è da giocarsi questa bella finale di Coppa Abruzzo a Teramo con il San Nicolò, la prima classificata dell´altro girone.

Nella gara contro il San Salvo partono forte i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che al 10´ sbloccano il risultato: calcio d´angolo di Benvenga per il colpo di testa di Farina che firma la rete dell´1-0. Al 20´ arriva il raddoppio con un geniale tiro di punta di Natarelli che sorprende il portiere avversario; il San Salvo, che deve vincere per evitare la retrocessione, prova a reagire ma non crea particolari pericoli al portiere vastese Canosa.

Nella ripresa al 70´ la Bacigalupo cala il tris con Cozzolino, prima di sfiorare il poker con Ciccarone (palla fuori di poco): il match termina così 3-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che chiude al primo posto questa splendida seconda fase e nel prossimo fine settimana andrà a Teramo a giocarsi la finale di Coppa Abruzzo contro il San Nicolò. Una grande soddisfazione per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo aver attraversato un periodo negativo a ridosso di Natale, si sono presi la loro rivincita.

Era difficile prevedere questa strepitosa cavalcata, soprattutto dopo la delusione dello spareggio perso con la D'Annunzio Marina, ma i ragazzi si sono rialzati alla grande e sono riusciti a dimostrare di essere i più forti. Tante le partite da ricordare, dalle vittorie in casa negli scontri diretti con Francavilla e Caldora al fondamentale successo per 1-0 nel derby di ritorno con la Virtus Vasto, ma probabilmente la partita della svolta, che ha permesso di crederci fino alla fine, è stata quella contro il Miglianico, vinta per 2-1 al sesto minuto di recupero: un successo all´ultimo respiro che ha dato una grandissima iniezione di fiducia, poi risultata decisiva per la conquista del primo posto. Complimenti ragazzi!

IL TABELLINO

BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0 (2-0)

Reti: 10´ Farina (B), 20´ Natarelli (B), 70´ Cozzolino (B).

Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Di Casoli, Ranalli (Carriero), Frangione (Napoletano), Farina, Benvenga (Canosa W.), Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore (Cozzolino), Santoro (Aganippe). All. Baiocco

IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 22° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Bacigalupo piega il San Salvo ed è prima in classifica, assicurandosi la finale di Coppa Abruzzo contro il San Nicolò e rendendo inutile il successo esterno della Virtus Vasto a Manoppello; bene il Francavilla (3-1 sulla Spal Lanciano), mentre il Miglianico conquista la vittoria decisiva in chiave salvezza superando per 4-1 l'Acqua e Sapone e condannando alla retrocessione, oltre al San Salvo sconfitto dalla Bacigalupo, anche la Virtus Cupello (battuta in casa dalla Caldora) e il Sant'Anna.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo 47, Virtus Vasto 45, Francavilla 44, Caldora 42, Spal Lanciano 25, Manoppello Arabona 22, Acqua e Sapone 19, Miglianico 17, San Salvo 15, Sant'Anna e Virtus Cupello 14

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Giovanile Chieti, in attesa della finale di Coppa Abruzzo contro l'Alba Adriatica, pareggia con la D'Annunzio Marina, vincono invece il Francavilla, il Fossacesia e la Fater Angelini che piegano rispettivamente i Quattro Colli, il Lauretum e il San Salvo. Già stabilite da tempo le tre squadre retrocesse: tornano nei campionati provinciali la Fater Angelini, il San Salvo e la Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti 46, Francavilla 44, Caldora 42, Fossacesia e River Casale 40, D'Annunzio Marina e Quattro Colli 26, Lauretum 22, Fater Angelini 15, San Salvo 9, Virtus Cupello -1 (esclusa dal campionato)

Loris Napoletano