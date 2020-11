Il primo fine settimana estivo e affollato sulle spiagge vastesi ha portato alla luce alcune pecche non ancora risolte.

Tra queste la questione bagni pubblici, sul lungomare di Vasto Marina, in prossimità del monumento alla bagnante, sul lungomare Ernesto Cordella, dove i servizi sono chiusi e nessuno conosce il motivo di questa decisione, soprattutto in un periodo in cui l'affluenza nella zona è in aumento.

In molti, residenti e non, hanno segnalato il problema, sia per il disservizio e il limite evidente che una città che vuole essere turistica non dovrebbe avere e avrebbe dovuto risolvere prima, ma anche perchè alcuni che trovano chiusi i bagni usano come alternativa la pineta adiacente, dove lo spettacolo in alcune ore non è certo dei migliori.