"Sono anni che denunciamo l'escalation di criminalità che continua indisturbata la sua crescita. La politica è indifferente ed a volte anche complice di quello che accade attraverso il voto di scambio che da anni caratterizza la nostra città". E' una dura presa di posizione, quella di Riccardo Alinovi e Stefano Moretti, referenti vastesi delle associazioni Codici-centro per i diritti del cittadino e Osservatorio antimafia Abruzzo, che tornano a parlare della questione sicurezza a Vasto.

"La piaga che produce questa situazione è la droga", affermano i rappresentanti dei due sodalizi, che annunciano: "Nei prossimi giorni contatteremo il responsabile regionale di Codici, nonché consigliere regionale, per prendere in mano il caso Vasto. Contestualmente - scrivono Alinovi e Moretti in un comunicato stampa - rivolgiamo un appello pubblico al presidente del Tribunale, dottor Italo Radoccia, ed al procuratore Giancarlo Ciani, che stimiamo ed apprezziamo, chiedendo loro di dare una svolta radicale a questa situazione di angoscia nella quale vivono ormai da anni tutti i vastesi".