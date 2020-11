Di notte il buio e i furti. La strada sempre più impercorribile perché la vegetazione la sta restringendo, creando problemi di sicurezza stradale. Di giorno pista ciclabile impraticabile perché invasa dalle erbacce.

Protestano i residenti di via San Biagio, nella zona occidentale del territorio comunale di Vasto, un'area che negli anni ha visto aumentare gli insediamenti abitativi e, di conseguenza, le esigenze di sicurezza e di adeguata circolazione stradale.

I residenti hanno inviato a Zonalocale.it la foto della strada, "dove è situata la pista ciclabile quindi frequentata da ciclisti e amanti delle passeggiate nella natura". Stanchi di aspettare gli interventi di manutenzione, hanno deciso di recarsi in municipio per "protocollare una segnalazione scritta, con annesse foto, a Comune e vigili urbani". In attesa di interventi.