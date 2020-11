Ilda Santini segnala il degrado presente nel parco della 167. "Quella che vedete nelle foto è la villa della 167 dove ogni giorno giocano tanti bambini che purtroppo però devono giocare tra la spazzatura visto che solo quella è rimasta.

I giochi sono tutti rotti, ci sono anche i topi. Noi mamme chiediamo che al più presto si possa far qualcosa. Chiediamo al sindaco come mai quando alla villa comunale in piazza si rompe un gioco viene sostituito subito e la villa della 167 si trova da anni in questo stato pietoso?".