Ha attirato decine di visitatori la prima edizione di Officina...li, manifestazione dedicata alla scoperta delle erbe officinali ed aromatiche che si è svolta ieri presso la sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos. Sin dalle prime ore del mattino in tanti hanno visitato la mostra-mercato, con tante differenti varietà di piantine da poter acquistare, e gli stand presenti all'interno, in cui non potevano mancare prodotti dedicati al benessere e alla cura del corpo, con tanto di degustazione di tisane ed altre preparazioni, fino all'aperitivo biologico.

La giornata, organizzata dall'Officina in fermento, è stata anche un susseguirsi di seminari e workshop, in cui esperti hanno illustrato le varie proprietà di queste erbe e dato preziosi consigli sul loro utilizzo. A chiudere la serata il concerto dei ragazzzi della scuola civica musicale di Vasto. Soddisfatte le organizzatrici di "Officina...li", che hanno riscontrato un grande interesse da parte del pubblico in questa prima edizione di una originale manifestazione che merita sicuramente di essere riproposta in futuro.