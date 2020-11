È una vittoria desiderata da tanto tempo e arrivata oggi dopo una partita senza storie con il Quattro Colli. La squadra di prima divisione della Magica Team Vasto, società guidata dal presidente Peppino Diella, ha vinto la finale per 3-0 e conquistato la promozione. Grande festa negli spogliatoi per un gruppo molto giovane che, sotto la guida di Domenico Amodio, ha saputo battersi durante tutta la stagione con formazioni in cui militavano giocatori d'esperienza. Oggi a guidare la squadra dalla panchina c'era Valentino Speranza, tecnico della squadra femminile, oggi sconfitta nella finale dalla Pallavolo Teatina.

Tanti i complimenti ricevuti dai ragazzi, molti dei quali nella prossima stagione passeranno nella prima squadra della società vastese, guidata da Gianluca Giancristofaro, già in prima divisione e ad un soffio dalla promozione in serie D. Ma il più contento di tutti, come raccontano dallo spogliatoio, è senza dubbio il presidentissimo Diella, che da tanti anni porta avanti l'attività pallavolistica a Vasto.