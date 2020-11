Una piacevole serata è stata quella regalata dagli studenti della Scuola Civica Musicale di Vasto ai partecipanti all’atto conclusivo della giornata dedicata alle erbe officinali. La sala Vittoria Colonna di palazzo d’Avalos, che per tutta la giornata ha visto alternarsi workshop e degustazioni di prodotti dedicati al benessere, nella serata è divenuto il teatro per un’esibizione intensa e di buon livello, quasi un saggio “anticipato”, rispetto a quello che sarà l’appuntamento delle prossime settimane. Ad esibirsi musicisti, con diversi strumenti e cantanti, dai più piccoli chitarristi, fino a cantanti più esperti. Ad emergere sono state la grande passione dei ragazzi e la competenza dei loro docenti che li seguono nel percorso formativo. Ampio spazio alle chitarre, nella “versione” classica e moderna, compreso l’ensemble guidato dal maestro Stefano Barbati che ha chiuso la serata con un medley dedicato al chitarrista e cantautore abruzzese Ivan Graziani. Anche altri docenti, presenti alla manifestazione, hanno accompagnato i ragazzi al pianoforte, in duetti musicali o nelle esibizioni canore.

Tanti gli applausi da parte del pubblico presente e grande soddisfazione del direttore artistico della scuola, il maestro Bellafronte. Molto interessante, oltre al repertorio classico, una tradizione della scuola civica, è l'impostazione moderna di molti dei corsi di studio, sia per gli strumenti che per il canto. Positivo anche l'approccio alla musica d'insieme, che permette ai ragazzi di vivere l'esperienza di una formazione musicale durante tutto l'anno. Il prossimo appuntamento è quello con il saggio di fine anno ma chissà che non ci sia la possibilità di ascoltare la bravura dei ragazzi vastesi anche in altre occasioni durante la stagione estiva.