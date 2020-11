I Lekkerbekken pubblicano il nuovo singolo C’mon, che segna il ritorno della rock band di origini abruzzesi dopo‘Keep It Up’, brano che ha permesso ai tre membri di partecipare agli MTV Days di Torino del 2010 al fianco di artisti del calibro di Giuliano Palma & The Bluebeaters, Linea 77 ed Il Teatro Degli Orrori.

C’mon è stato uno dei tre brani finalisti del QualiTalent, contest di Radio Capital dedicato alle realtà indipendenti, ed oltre ad essere entrata nella programmazione del network radiofonico, permetterà ai Lekkerbekken di essere protagonisti, in estate, agli eventi di punta del Puglia Sounds.

C’mon è parte della tracklist del nuovo volume di Hit Mania, una delle compilation di maggior successo dell’intero panorama musicale italiano, nonché vetrina importantissima per i giovani artisti e le nuove produzioni musicali provenienti da tutta Europa. La compilation è in vendita nei negozi di dischi e nelle edicole dal 29 Aprile, e dal 18 Aprile negli autogrill. Il marchio nasce all'inizio degli anni ‘90 e si afferma sin da subito come la raccolta di hit più venduta, sempre al vertice delle classifiche di vendita, sia di quella delle compilation che della “Top Of The Music” (GFK/FIMI).

Per l’occasione, il brano è accompagnato da un lyric video visibile sul canale YouTube ufficiale della band, a questo link https://www.youtube.com/watch?v=tV7lnfhaZas

Lekkerbekken è il gruppo dei fratelli Alessio e Giulio Radoccia e il batterista Roberto Fanucci. Nata nel 2002, ha ottenuto visibilità nazionale con Operazione Soundwave, show di Mtv andato in onda nell’estate del 2007, ha licenziato il brano One More Time per l’etichetta discografica giapponese Vecca Records, ed è stata selezionata dal noto brand d’abbigliamento Sisley per suonare alla tappa aretina del tour itinerante Sisley Independent Tour.