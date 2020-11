L'annata 2013/2014 sarà ricordata per sempre a Palmoli. Le ragazze dell'Audax, o Panthers, per ricordare l'originario nome, dopo aver conquistato la promozione in serie B hanno vinto anche la finale di Coppa Abruzzo. Una doppietta storica, che per due volte ha visto le palmolesi imporsi sulla Femminile Pescara, preceduta in classifica al termine della stagione e battute oggi per 2-0 sul campo di Scafa.

La vittoria del campionato (clicca qui)

La vittoria dell'Audax è arrivata grazie alle reti di Mariapaola Marino e Loredana Cerrone. Al fischio finale dell'arbitro è esplosa la gioia in campo e sugli spalti, doveve avevano trovato posto i tanti palmolesi che hanno partecipato con entusiasmo all'ennesima trasferta della stagione. Grande gioia per Francesco Nero, il factotum dell'Audax, e i suoi collaboratori, che così vengono ripagati dei tanti sacrifici fatti per arrivare a questi livelli.

Una vittoria cristallina, che porta, ancora una volta, la firma di mister Nicola Di Santo. "Quando si comincia a vincere non si vuole mai finire - dice mister Di Santo mentre negli spogliatoi si festeggia -. Questa partita non è stata mai in discussione, anche se nel secondo tempo abbiamo lasciato al Pescara un po' le redini del gioco. Ma, se dopo la vittoria del campionato c'era ancora qualche dubbio sulla nostra reale forza, questa vittoria ha decretato che abbiamo meritato le due vittorie. Sono state brave le ragazze a non sentirsi appagate dopo la promozione in serei B, non era semplice mantenere alta la concentrazione. Sono felice per me, per il mio collaboratore Sergio Nanni e per tutta la comunità palmolese che ha vissuto una stagione sportiva storica, all'insegna del divertimento e della gioia".

Ad esprimere la grande soddisfazione di Palmoli è, Lorenzo Di Ninni, eletto consigliere comunale e in procinto di essere nominato vicesindaco, sempre presente alle partite dell'Audax. "Grazie a questa squadra abbiamo provato delle gioie incredibili. Questo 2014 è un anno straordinario. Abbiamo seguito e sostenuto la squadra in ogni partita della stagione. Tutti i palmolesi sono grati alla società, allo staff tecnico e alle giocatrici per questa doppia vittoria".