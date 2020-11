Cesare Monteferrante segnala le condizioni in cui si trova una pensilina in via del Porto. "Questa foto non è tratta da qualche set di un film di guerra ma in via del Porto a 150 metri dal centro abitato.

Transitando ho notato una signora anziana in attesa del pullman, costretta a stare in mezzo alla carreggiata, rischiando di essere investita. Ci rendiamo conto di come siamo ridotti a Vasto".