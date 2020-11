Anche quest’anno presso la scuola dell’infanzia S. Lucia, Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti di Vasto, si è tenuta la festa dell’orto, momento di saluto a conclusione dell’anno scolastico e del progetto “Insieme per un giardino a colori” che coinvolge tutti i bambini della scuola. Questa volta tuttavia la festa è diventata speciale: il progetto si è arricchito della partecipazione attiva degli anziani ospiti della Residenza San Michele che, insieme ai bambini, hanno lavorato per un progetto innovativo con la metodologia del Service-Learning, l’apprendimento-servizio, metodologia poco conosciuta in Italia ma molto diffusa in altri paesi, che coniuga l’apprendimento al servizio verso la comunità.

L’idea del progetto è nata in seguito all’esperienza estiva degli ospiti della Residenza presso la scuola dell’infanzia situaua a pochi metri dalla struttura alloggio stessa. Gli anziani hanno trascorso momenti piacevoli con attività ricreative e cura dell’orto scolastico in assenza dei bambini e dei docenti. Da questa esperienza positiva è nata l’idea di avviare una collaborazione tra bambini e anziani nella cura dell’orto e del giardino come ideale incontro con la natura e valorizzazione dell’aera verde nel corso dell’intero anno scolastico. I bambini hanno fatto sì che gli anziani si sentissero utili, tutor esperti dei loro piccoli allievi e gli anziani hanno permesso ai bambini di condividere esperienze piacevoli e costruttive. Insieme poi, attraverso un servizio nel servizio, hanno realizzato dei piccoli manufatti partendo dai prodottti dell’orto e del giardino da mettere in vendita per donarne il ricavato alla fattoria sociale “Il recinto di Michea”. Perché proprio a loro? Perché lo scorso anno i bambini della scuola si sono recati in uscita didattica alla fattoria e hanno commentato che il loro orto era più brutto di quello della scuola! Perché non aiutarli a farlo diventare bellissimo? Grazie alle offerte delle famiglie nella giornata della festa dell’orto nonni e bambini hanno ricavato ben 400 euro per il Recinto di Michea con sacchetti alla lavanda, barattoli di sale alle erbe per arrosti e ricettari dell’orto, tutti rigorosamente realizzati a mano! Grande festa anche nella giornata della consegna della donazione a Don Gianfranco Travaglini, responsabile della fattoria sociale, accompagnato da Aldo, alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, dei rappresentanti dei genitori e degli ospiti della Residenza.

Attraverso esperienze attività gratificanti in grado di stimolare il senso di utilità nell’anziano e di coinvolgimento attivo nel bambino il progetto ha favorito il protagonismo e l’autostima di tutti e sviluppato legami di collaborazione e scambio di emozioni tra generazioni diverse: insieme per un giardino a colori non solo nella scuola ma anche per un’altra realtà del nostro territorio, patrimonio della nostra comunità qual è il Recinto di Michea.

Concetta Delle Donne e Maria Assunta Costantini

Docenti della scuola dell’infanzia S. Lucia referenti del progetto