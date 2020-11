Nella prima domenica "senza basket", dopo la conclusione dell'entusiasmante stagione della BCC Vasto Basket, pubblichiamo un'originale lettera inviataci da un nostro lettore.

Uno va a letto… Stanco, spossato, esaurito, stressato, non vede l'ora di riposare per rigenerarsi e invece, per colpa del cervello che lavora sempre, si ritrova nei posti e nelle situazioni più assurde, pazzesche e improbabili. Ho fatto un sogno dunque, eccolo qui, con semplicità e tante immagini, frasi, circostanze , pensieri e confusioni, ve lo racconto, così come è venuto.

A 52 anni suonati, sarà la nostalgia, la voglia di gioventù, l'abitudine ma… eccomi in campo prima di una partita, una delle mie mille da giocatore. I miei compagni si scaldano con me, mi volto e vedo gli avversari, bianchi e rossi. Shiedo a Stefano: "chi sono quelli?". E lui, con il suo risatone contagioso: "gli avversari! Non vedi?". Chiaro che non mi basta. Mi sollevo dal parquet, veleggio per qualche istante e mi avvicino a un tipo seduto in panchina, lo saluto e chiedo chi è . Quello si toglie le cuffie e fa: "Sono il dj del team, senti che musica!". Sorrido divertito e accondiscendente e mi reco da un altro personaggio che sta lì, in piedi, apparentemente impassibile . Lo guardo e prima che io proferisca parola, lui spara: "Inginocchiati! Io sono un Papa!".

Quasi spaventato, volo via e mi ritrovo sulla tribuna di quel palazzone grande grande. La vedo dall'alto, osservo il pubblico, scorgo un fotografo pasticciere, un calciatore tifoso di basket che soffre come un cane, chissà poi perchè. Vedo un sacco di altra gente, io non conosco i loro nomi ma loro mi salutano sorridenti, mi fanno sentire a casa, sono calorosi e affabili, prendono posto e guardano verso il campo. Già, la partita! Levito e mi trovo dietro il canestro dove due spadaccini rinfoderano le loro armi e si dicono: "Ora comincia. Forza". Boh! Non capisco più niente. Ma dove sono capitato? Capitano? Chi ha detto quella parola? "Sono io il Capitano!" Un capitano speciale, uno che guardava dalla tribuna chi prima di me vinceva, uno che aveva smesso di giocare, uno che ora non smette di vincere.

Mi gira la testa. Questo sogno è folle, nemmeno smetto di pensare ed ecco davanti a me un burattino, piccolo, scattante: palleggia, solo con la mano destra e dice: "Io sono Maradona, Maradona da Gragnano". I fili che lo muovono così vorticosamente sono manovrati da Mangiafuoco, un omone barbuto grande e grosso, pieno di tatuaggi che con una mano manovra il piccolino e con l'altra lancia la palla a Bongo, il suo drago da riporto. Mi sposto per non ingarbugliarmi nei fili e incontro un ragazzo occhialuto, bello come un Dio greco, che è all'eterna ricerca di un cognome. "Ho due nomi - dice - e vorrei essere come tutti gli altri, vorrei avere anch'io qualcosa da scrivere sul campanello". Lo aiuto, gli indico un manifesto sul quale, prima del suo nome c'è scritto SUPER. "Ecco cosa puoi scrivere sul citofono!", esclamo, vedo il suo sguardo che si illumina e passo oltre . Decollo verso il centro del campo e mi imbatto in un tipo smilzo, serio, compassato, con la divisa bianca e rossa ed una valigetta, gliene chiedo il contenuto e lui mi risponde così: "Qui dentro ci sono squadre compassi matite e il cambio d'abito. Ho calcolato che venire a giocare qui è meglio perchè solo così potrò arrivare prima dei miei ex compagni di squadra. Ho studiato una vita e sono sicuro di non sbagliarmi".

"Sbagliare? È una parola che non conosco. Io sono il migliore e non sbaglio mai specialmente se sparo da lontano!" Queste parole sono quelle che a pochi passi da me pronuncia un cacciatore ( un cecchino, non so ) mentre pulisce con cura, seduto sul parquet, la sua arma micidiale e precisa. Dal numero che porta sulla maglia si evince che non è nemmeno superstizioso. Per riordinare le idee confuse da questa moltitudine di stranezze mi rialzo in volo e... "Torna subito giù- mi sento dire - mi hanno ordinato di non far decollare nessuno! Nessuno può invadere questo spazio aereo e terreno (mi indica l'area dei tre secondi)". "E tu chi sei ?" gli chiedo intimidito da tanta energia. "Io sono un soldato, faccio la guardia e non passa nessuno!".

Fuggo immediatamente per non incorrere in guai peggiori e volo via, fuori dal campo, verso l'enorme volta bianca di questo manicomio cestistico. "Togliti di lì! O i ragazzi non potranno correre e saltare". "Eccone un altro", penso io e con pazienza volo da lui e chiedo cosa faccia. "La vedi questa telecamera? In realtà è uno strumento nuovo, ad alta tecnologia: contiene i dati dei giocatori e basta che io li inquadri per far sì che essi acquisiscano forza, agilità e resistenza". Decido di assecondarlo bonariamente, lo lascio e mi ritrovo sul campo. In un angolo scorgo un gruppo di bambini che giocano a palla: un abruzzese, un pugliese ed un laziale. Con i loro schiamazzi rendono la confusione ancora maggiore, scherzano e lottano contendendosi una palla a spicchi, imitano i grandi, vogliono già essere come loro. "Poco ci manca", mi dico io. Ad un tratto uno dei tre esclama: "Mò bbasta regà ! Annamo affà er bagno!". Gli altri due lo seguono, chi aveva la palla la scaglia lontano e… ahia! Mi arriva dritta sul naso. Mi ridesto in un bagno di sudore, le lenzuola aggrovigliate, la testa dolente. "Ieri sera ho esagerato coi ragazzi, troppa birra".

La confusione si placa, i livelli di adrenalina si stabilizzano, la cogitazione reale prende il posto di quella metafisica. Torno alla realtà, già, la realtà, quella della crisi economica, delle squadre costruite con poco, di gente che si accontenta, che si taglia lo stipendio. La realtà dei pesi specifici diversi, quella dei poteri, la realtà ( mai fu più reale ) di “qualche “ fischiata un po' così. La realtà di gente che lavora, piedi ben piantati a terra, costruisce, elabora, sceglie. Sceglie un coach che insegna ad usare spazi e tempi in modo semplicemente mirabile (particolare che ai più è sicuramente sfuggito. Per trovare un pari uso di queste cosette bisogna guardare altro basket, quello di lega A), un coach che conosce storia e geografia del basket al punto da suggerire nomi che nel suo contesto ci stanno come il cacio sui maccheroni. Dirigenti bravi ad assecondarlo e bravissimi a rispettare le sue scelte. E poi la realtà di giocatori che fuori dal campo sono "na bband' è sciem'" e in campo si trasformano in un rullo compressore inarrestabile efficiente e motivato, un muro su cui hanno fatto sbattere tutti, anche coloro i quali li hanno sconfitti. Nessuno a Vasto è venuto in gita! E nessuno in casa propria ha passeggiato contro i cavalieri rossi. Gente umile, gioiosa, appassionata, che si esalta più per una buona difesa o per un assist, che per un tiro da tre, gente di “serie C” che ha sfiorato la finale di serie A silver. Gente fantastica che insieme al pubblico ha costruito e scritto una storia vera, incredibile, meravigliosa e forse persino irripetibile se si considerano le ultima quattro stagioni. Gente piena di talento e di talenti, sul campo e fuori, alla faccia degli sprovveduti grafomani che si spacciano per tecnici andando oltre le proprie competenze. Gente vera, gente bella, gente che ancora una volta ha mostrato a tutti che la realtà supera sempre la fantasia, anche quella dell'assurdo sogno di cui sopra.

Grazie per la pazienza e... scusate l'intrusione .

Otto Bokiver