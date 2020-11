La proposta di matrimonio che arriva dal cielo. È accaduto oggi pomeriggio, alle 15, quando un areo Piper ha portato in volo lo striscione con la scritta "Am mi vuoi sposare?". Ad organizzare la sorpresa è stato Nicola, che ha voluto così, nel giorno del compleanno della sua fidanzata Giulia, chiederle "pubblicamente" di convolare a nozze. Insieme a loro c'era un gruppo di amici che ha assistito con entusiasmo ai passaggi dell'areo nel cielo su Punta Penna.

Incuriositi, prima, divertiti, poi, anche i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia e che hanno visto l'areo portare in cielo la richiesta. E, in tempi in cui le statistiche parlano di un sensibile calo nel numero dei matrimoni, una proposta fatta in questo modo non può che suscitare un sorriso. Ora resta solo un punto da chiarire. Giulia cosa avrà risposto?