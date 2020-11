Andrea Buontempo segnala che per accedere alla spiaggia di Punta Penna le condizioni sono decisamente proibitive.

"Vi segnalo un problema molto serio, riguarda l'accesso alla spiaggia di Punta Penna. Durante le piogge avvenute in questi mesi sono franate alcune zone in quel tratto che porta alla spiaggia. Arrivata l'estate le condizioni per arrivare a piedi al mare in un posto meraviglioso è praticamente impossibile.

Le frane hanno invaso il percorso delle scale e quindi bloccano alcuni tratti. Sarebbe il caso che il Comune proceda nel minor tempo possibile con un intervento per la sicurezza del tratto, lo sgombero e il ripristino di un'area accessibile al mare. Al momento nessuno ha fatto ancora niente e siamo ormai a giugno".