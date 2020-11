Ottimi i risultati conseguiti dai giovani allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto in più concorsi prestigiosi, nazionali e internazionali quali: Concorso “Giovani Interpreti”organizzato dall’Accademia Musicale Pescarese, tenutosi a Pescara il 13-14-15 dicembre 2013, Concorso “F.P. Tosti” organizzato dall’Istituto Tostiano di Ortona, 13° Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme.

I violinisti Emanuele Bellezza (unico italiano ad aver ottenuto un primo posto assoluto) e Anita Forgione si sono classificati al primo posto come solisti e al secondo e terzo posto in duo per la musica da camera. Primo premio nella sua categoria anche per la violinista Chiara Di Pietro.

Lusinghieri riconoscimenti per la chitarrista Ludovica Valente e il piccolo pianista Jonathan Gangi, mentre Diletta Timperio e Giulia Sammartino sono in finale nazionale al talent televisivo “A voice for Music” trasmesso da Sky. Nella sezione canto lirico Manuel Rapino si è classificato al secondo posto nel concorso musicale nazionale “Musica al cenacolo – Trofeo Salvatore Ugenti” edizione 2014 a Catignano.

"Tali riconoscimenti - spiega la presidente Annamaria Di Paolo - premiano il talento e l’impegno degli allievi, la professionalità e la passione dei loro docenti - Alessandro Di Vona per il violino, Adriano Paolini per il pianoforte, Linda Ferrari per il canto, Roberto Laccetti per la chitarra - e confermano la qualità del progetto didattico che la Scuola civica si è dato. A tutti loro gli auguri e i rallegramenti più affettuosi dal consiglio di amministrazione e dal direttore artistico".