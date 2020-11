Si è rinnovato ieri sera il tradizionale appuntamento con la processione in mare della Madonna di Stella Maris. Dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte, che ha anche amministrato il sacramento della Cresima, la processione si è snodata lungo viale Dalmazia dirigendosi verso il pontile. In mare c'erano le imbarcazioni della piccola pesca, pronte per uscire in processione. La statua della Madonna è stata ospitata dalla barca Marilena, su cui hanno trovato posto anche il parroco, padre Luigi Stivaletta e padre Simone Calvarese. Il piccolo corteo di barche si è diretto prima verso San Salvo, con il calare del sole che evidenziava le luci con cui era stata addobbata la barca che portava la Madonna. Il corteo in mare ha poi fatto rotta verso il monumento alla Bagnante. Ripassando davanti al pontile le barche si sono fermate e padre Stivaletta ha gettato in acqua una corona d'alloro, come omaggio ai caduti del mare. La processione in mare ha fatto poi rientro in spiaggia, accolta dai fuochi artificiali. La statua della Madonna è stata riportata a terra e riportata nella sua Chiesa, accompagnata dalla musica del complesso bandistico San Martino e dalle preghiere dei fedeli.

Questa sera, alle ore 18, la S. Messa verrà celebrata da P. Carmine Ranieri, Provinciale dei Frati Minori Cappuccini d'Abruzzo. In serata apriranno gli stand della VII Edizione della “Sagra del pesce fritto”, dove sarà possibile gustare il menù sagra al costo di 12 €, accompagnato da altre prelibatezze culinarie cucinate e servite dai generosi volontari della parrocchia. Dalle ore 21, intrattenimento musicale in piazza con l’Orchestra “Danilo's Band”.

Nell’ultima giornata di festa, in programma domenica 8 giugno, al mattino, con inizio alle ore 9, si svolgerà la VI Edizione del “Palio del mare”, gara di imbarcazioni a vela in collaborazione con il Circolo Nautico, nella zona antistante il pontile. In serata, alle ore 18, apertura degli stand della “Sagra del pesce fritto”, alle ore 19 la S. Messa conclusiva presieduta dal parroco Padre Luigi Stivaletta, mentre dalle ore 21,00 intrattenimento musicale con l’Orchestra “Tocco di classe”.