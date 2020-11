Si svolgerà venerdì 13 giugno la 1ª Serata Azzurra, una cena di gala organizzata dalla sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica. L'appuntamento è per le 19 presso l'Hotel Rio di Vasto Marina, dove ci sarà un aperitivo seguito dalla cena. Nei locali dell'hotel vastese si svolgerà anche la presentazione di un libro sulla storia dell'aeronatica, oltre alla mostra di aeromodelli ed allestimenti aeronautici. L'appuntamento è stato fortemente voluto dal direttivo per festeggiare il primo "compleanno" della sezione, che lo scorso aprile è stata ricostituita dopo anni di inattività ed organizzato in collaborazione con l'associazione Volo Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto.

Ospiti d'onore della serata saranno i piloti del 32° Stormo Base Aeronautica di Amendola. La quota di partecipazione è di 30 euro (prenotazioni al numero 347-3810824). Durante la serata previste adesioni per International Air Show di Roma Ostia Lido domenica 29 giugno con Frecce Tricolori e tanti altri bolidi dell'aria.