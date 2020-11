Si è conclusa all’Arena alle Grazie di Vasto la quinta edizione di "Stappi…amo e Raccogli…amo”, il progetto benefico che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole del Vastese.

Coinvolte con un accordo di rete la Nuova Direzione Didattica, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini Pudente”, l’ l.I.S.S. Mattei, il Liceo Scientifico “Mattioli”, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Palizzi”, l’I.I.S.S. di Atessa, la Scuola dell’Infanzia di Cupello e le scuole di Casalbordino, Gissi, San Buono, Furci, Liscia, Villalfonsina, Carpineto Sinello e l’Istituto Comprensivo di Ielsi (Cb).

5 le tonnellate di tappi raccolte dai ragazzi, per un incasso di 750 euro che sarà devoluto all'Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che riceverà anche il ricavato della vendita dell’opera di Arron Khawaja, pittore del Liceo Artistico "Pantini-Pudente”, realizzata nel corso della serata conclusiva.

Sul palco si sono alternati gli alunni della Scuola dell'infanzia "Santa Lucia" dell'Istituto Comprensivo 2, i bambini della Nuova direzione didattica "Aniello Polsi", le classi quinte della "Luigi Martella" e i rappresentanti dell'associazione Artesia. Poi l’Itc di Casalbordino, l’Iss "Ciampoli" di Atessa, il "Palizzi", la Corale Warm Up, il Liceo musicale “Mattioli” e la scuola media "Rossetti".

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto e dai Comuni di Casalbordino, Gissi, San Buono, dalla Prefettura di Chieti e dall’Ufficio scolastico Provinciale, anche quest’anno è stata coordinata e diretta dal professor Nicandro Gambuto.

"Qualche anno fa - spiega il docente di scienze - ho deciso di fare qualcosa di pratico, che coinvolgesse i ragazzi. In 5 edizioni abbiamo raccolto 25 tonnellate di tappi e quasi 3mila euro. Una tonnellata equivale a curca 400mila tappi e ha un valore di mercato di 150 euro. Quest'anno sono state coinvolte nella raccolta circa 20mila persone. Questo è un modo per riciclare, rispettare l'ambiente e guadagnare, bisogna coinvolgere l'intera cittadinanza, tutto il Vastese e puntare in futuro a questo genere di azioni durante tutto l'anno, si possono ottenere dei guadagni importanti da sfruttare per la collettività".

Nello staff organizzativo dell’evento anche i maestri Anna Maione, Sandro Bronzo, Maria Grazia D’Ettorre, l’Associazione Culturale Artesia, l’Associazione Culturale "il Golfo delle Idee" di Vasto e i docenti Roberto Laccetti, Selina De Santis, Alessandro Di Vona, Anna Maria Ciotti e Rosanna Valentini.

A supportare l'attività di raccolta nel Vastese i nuclei comunali della Protezione Civile di Vasto, Madonna dell'Assunta di Casalbordino, San Buono, Gissi, e del gruppo scout Shalom Vasto 1.