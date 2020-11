Michele Stivaletta lascia la Vastese, prima panchina della sua giovane carriera, dopo due campionati.

L'allenatore biancorosso, al timone della juniores dalla stagione 2012/2013, ha comunicato mercoledì le proprie intenzioni al presidente Mario Bolognese. Dopo un primo posto nel torneo juniores provinciale Chieti e il quarto posto ottenuto quest'anno nella categoria superiore, juniores d'Elite regionale, le strade si separano.

"Ringrazio la Vastese per la grande opportunità che mi ha dato e tutte le persone che mi hanno aiutato - dichiara Stivaletta - in due anni sono cresciuto molto, ho imparato tanto e ho dato tutto quello che avevo. Sono state due stagioni davvero molto impegnative durante le quali ci siamo tolti le nostre soddisfazioni". La società avrebbe voluto trattenerlo: "Erano dispiaciuti, speravano rimanessi, ma ormai ho deciso".

Il futuro del mister sarà altrove: "Non so ancora cosa farò e dove, ma per un mio percorso di crescita personale è il momento di cambiare aria e affrontare nuove sfide attualmente necessarie, che mi permettano di imparare ancora e migliorare sotto tutti i punti di vista. Ho l'età giusta per farlo".

Le strade però un giorno potrebbero incontrarsi di nuovo: "La Vastese è la squadra della mia città, quella in cui ho anche giocato, farò sempre il tifo per i biancorossi. Non è escluso che un domani possa tornare con una maggiore esperienza ed un bagaglio più grande di competenze da mettere a disposizione della squadra e dei giovani locali".