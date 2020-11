Terminata la stagione con un bottino di 19 gol in Serie B con la maglia della Ternana, l'attaccante e capitano Mirco Antenucci, ha organizzato il 1° Memorial Andrea Servi, per ricordare il difensore, alla Pro Vasto nel 2009/2010, scomparso lo scorso agosto a 29 anni a causa di un cancro.

Antenucci, ex Torino e Catania, originario di Roccavivara, in Molise, ha giocato con Servi nel Giulianova. "Eravamo grandi amici - spiega l'attaccante a Zonalocale - è difficile che nel mondo del calcio nascano dei rapporti di amicizia, ma con lui è stato così. Questo è il minimo che potessi fare per una persona speciale come lui, merita tutto ciò, ma volevo che fosse ricordato con il sorriso, in modo allegro, come era lui".

Mirco è stato vicino al compagno anche nel momento più difficile, quando ormai la malattia lo stava portando via: "Io l'ho visto anche negli ultimi giorni di vita, ha lottato con una forza incredibile fino alla fine".

In campo sabato 7 giugno allo stadio Rubens Fadini di Giulianova tanti amici e compagni di Servi: "Non è stato semplice con i tempi chiamare tutti, ma abbiamo cercato di fare il meglio. Da Vasto verranno alcuni ragazzi tra i quali anche Daniele Avantaggiato, Nicola Fiore e Stefano Di Berardino".

Cosa ricordi di Andrea in campo e fuori? "In campo sicuramente un bravissimo difensore, forte fisicamente e attento alla forma, ci teneva tanto, era sempre in palestra e curava molto l'alimentazione. Come uomo era speciale, legatissimo alla moglie e a sua figlia, un padre bravissimo".

Di grande aiuto per Antenucci è stato il suo amico Vincenzo Morabito, agente Fifa, che con la propria associazione Un'azione per un sorriso ha organizzato un'asta benefica delle maglie di Ternana-Palermo. Il ricavato andrà all'onlus Associazione verso gli ultimi che costruirà pozzi per l’estrazione di acqua in Guinea Bissau.

L’ingresso all’impianto sportivo sarà ad offerta. Alle 16.30 è in programma la prima sfida dei piccoli amici, a seguire la Partita del cuore, 1° Memorial Andrea Servi durante la quale si affronteranno le glorie del Giulianova e i compagni di Andrea, che oltre che con la Pro Vasto ha giocato con Roma, Salernitana, Vittoria, Nocerina, Ebolitana, Sambenedettese, Giacomense, Lupa Frascati e Giulianova.

In campo Califano, Palladini, i fratelli Del Grosso, Capparella, Pagliaccetti, Piccioni, Piva, Corsi, Scartozzi e altri. In panchina l’ex tecnico del Giulianova Francesco Giorgini. Presenti anche la moglie di Andrea, la figlia Angelica e i suoi genitori.

Dopo la lodevole iniziativa Antenucci farà ritorno per le vacanze estive nella sua Roccavivara, dove vive anche suo fratello Andrea, attaccante del San Salvo. Come ogni anno ci sarà tempo per fare un giro a Vasto: "Considero Vasto la mia seconda casa, ci vengo ogni tanto e sicuramente anche questa estate sarò dalle vostre parti".