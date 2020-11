Tra Poggio degli Ulivi e Sporting Vasto finsice 3-1 per i padroni di casa l'ultima partita del campionato Allievi. I vastesi partono subito bene passando in vantaggio al 21' con bomber Mignona, classe 99, servito da un lancio di Stabile. Passano due minuti e Stabile si divora il gol del 2-0 sparando alto da pochi passi.

La legge del calcio punisce lo Sporting, Ratta commette un errore sul fuorigioco e il Poggio pareggia con Fucci, nel finale Falcitelli si distrae e D'Agostino al 40' sigla il 2-1.

Secondo tempo alla pari, ci prova Migliaccio in velocità per due volte saltando la difesa avversaria, crossa per Stabile che tira fuori. Al 32' punizione per lo Sporting Vasto, Pianese tira, il portiere si supera e toglie la palla dall'incrocio.

Grandissima parata di Vecchio che su un tiro al volo si distende e para alla grande. Gli ultimi dieci minuti lo Sporting perde i pezzi, D'Ambrosio e Ratta si infortunano, i vastesi subiscono in contropiede il 3-1.

La formazione di mister Reale aveva a disposizione due risultati su tre, per aggiudicarsi il titolo infatti sarebbe bastato anche il pareggio, ma ha subito la rimonta del Poggio, una delle squadre più forti del campionato.