Purtroppo non ce l'ha fatta P.M., il 92enne che era alla guida della Fiat Panda finita contro un muro in via Trento, una traversa di corso Garibaldi a Vasto. Quando i soccorritori erano giunti sul posto erano le condizioni della moglie, 82 anni, a sembrare più gravi. E invece l'impatto dell'uomo contro il volante (rimasto piegato) e il vetro dell'auto, ha provocato conseguenze gravi che alla fine gli sono costate la vita. Addolorati parenti e conoscenti della coppia, rimasti turbati già ieri quando si era verificato, a causa di una fatalità, l'incidente. La donna, invece, sembra essere fuori pericolo, anche se le conseguenze dell'urto, con fratture e lesioni, la costringeranno ad un lungo periodo di cure.