Ieri è morto il mio amatissimo labrador dopo aver passeggiato lungo la strada denominata "Colle Pizzuto" e dopo aver accidentalmente ingerito bocconi di carne avvelenati con un mix di sostanze che, a detta dei veterinari che lo hanno curato fino all'ultimo, gli hanno procurato prima danni al sistema nervoso centrale con spasmi muscolari per tutto il corpo, crisi cardio-respiratorie e infine danni irreversibili e mortali all'apparato digerente.

Pare che ci fossero stati in precedenza altri casi di animali domestici residenti nella zona sopra citata giunti in pessime condizioni dai veterinari che hanno riscontrato avvelenamenti sospetti e preoccupanti.

La zona di cui parlo è un paradiso (o almeno lo credevo tale) dove gli animali potevano correre liberi, ma qualcosa ultimamente è cambiato; sospetto che per favorire l'incremento di riproduzione di lepri che vivono in zona, persone senza scrupoli preparino bocconi avvelenati per uccidere animali selvatici come volpi, cinghiali, che pure vivono in zona.

Mi chiedo se questo sia lecito, ma chiunque sia il responsabile, cacciatore o no, è un basso vigliacco che non ha nessun tipo di morale e non ama certo gli animali e si vergogni di camminare ancora su questa terra.

È quindi sottointeso che esorto vivamente chi abita nella zona Colle Pizzuto/Villaggio Siv,a prestare attenzione a tutto ciò che può apparirci strano o sospetto e a controllare i nostri amici animali, affinchè quello che è successo al mio labrador non possa più ripetersi.

Lettera firmata