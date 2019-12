Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, Sede territoriale di Chieti- Vasto prosegue con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità.

Il prossimo incontro Pietre minerali, Cristalli, interazione con il corpo e con l’ambiente si svolgerà venerdì 28 marzo ore 20.30 presso la sede dell'Aspic Vasto. I Cristalli e le Pietre svolgono vari ruoli, essendo catalizzatori di energia, ma la loro caratteristica principale è quella di operare in accordo con una forma particolare di energia, ovvero il flusso di pensieri della persona che li utilizza in maniera consapevole.

Il Cristallo, in pratica, si evolve insieme a chi lo possiede, perché ha la capacità di entrare in risonanza con le intenzioni di chi li adopera. L’azione terapeutica di Pietre e Cristalli è strettamente connessa alle espressioni e manifestazioni dell’Energia Universale. E’ in programma il Corso di Counseling: come migliorare le tue relazioni e curare la tua crescita personale.

Vi ricordiamo, inoltre, che è attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Per informazioni

392.04.95.822

331.32.65.885

https://www.facebook.com/aspic.vasto?fref=ts