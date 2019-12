Terzo appuntamento in questo mese di marzo dedicato alle donne promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo, in collaborazione con il Consorzio Sgs (Servizi globali sociosanitari).

“Donna in fiore” è l’evento che si svolgerà sabato 29 marzo dalle 9.30 alle 18.30 nella Villa comunale per un’estemporanea di pittura tutta al femminile.

Ciascuna concorrente potrà presentare solo un’opera a tema libero. Le partecipanti dovranno realizzare il lavoro all’interno della Villa comunale avvalendosi di qualunque tecnica di pittura utilizzando, a proprie spese, qualsiasi tipo di supporto.

Sono previsti 3 premi che verranno attribuiti dalle fasce da 6 a 14 anni, da 15 a 25 anni e da 26 anni in poi. Le vincitrici di ciascuna categoria riceveranno un premio in denaro di 100 euro. Un premio speciale è stato riservato alla prima classificata per le “artiste in erba” (da 0 a 5 anni).

La commissione è composta dagli esperti in pittura Marianna D’Aulerio, Egidio Scardapane e Mario Mariano.

Le opere premiate resteranno di proprietà del Comune di San Salvo e saranno esposte successivamente presso la Casa della Cultura “Porta della Terra”.

Il programma

Ore 9.30 raduno dei partecipanti presso la villa comunale e iscrizione

Ore 10.00 inizio attività

Ore 12.00 distribuzione cestino-pranzo ai partecipanti

Ore 16.00 consegna opera

Ore 16.30 allestimento mostra

Ore 17.00 valutazione opere e redazione graduatoria a cura della Commissione esaminatrice

Ore 18.00 Premiazione