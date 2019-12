Sono stati completati i lavori di istallazione della nuova illuminazione in via Grasceta lungo tutto il tratto urbanizzato. Dai martedì sera sono state accese per la prima volta le luci dei nuovi lampioni che garantiranno più sicurezza per gli automobilisti e i pedoni, in una delle zone più trafficate della città e porta d’ingresso al centro abitato.

"Il primo passo compiuto è stato quello dell’acquisizione a patrimonio comunale di questo tratto di strada che ha consentito di poter predisporre i successivi interventi di miglioramento» afferma il sindaco Tiziana Magnacca che aggiunge: «Nonostante i vincoli strettissimi del Patto di Stabilità, che impedisce ai comuni di programmare e realizzare gare pubbliche, il Comune di San Salvo riesce a rispettare questi vincoli attraverso attente politiche di bilancio e al tempo stesso a far interventi che aiutano l’economia e le imprese del territorio".

"Ad un anno esatto dall’acquisizione di questa strada - dice l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Giancarlo Lippis – abbiamo dato il via a una serie di interventi di messa in sicurezza di quell’arteria dotandola di illuminazione, marciapiedi e un punto di sosta per gli autobus. Ora siamo in attesa dei finanziamenti per completare il progetto già avviato di realizzazione della pista ciclabile, che partirà dalla marina per raggiungere il centro abitato dopo l’approvazione del primo lotto che prevede il collegamento dall’innesto dalla marina alla zona industriale".