Un successo che ha superato le aspettative delle direttrici e dei genitori. «Forza Papà», un incontro di volley il cui punto di forza è stato la voglia di collaborare, di conoscersi e di confrontarsi. Si sono svolte domenica 23 marzo mattina, le partite organizzate dagli alunni della scuola dell'infanzia paritaria Il Girotondo, plesso all'interno dell'Istituto dei Gabriellini, in occasione della festa del papà.

Le quattro partite, tenutesi sul campo del palazzetto, sono state precedute dai canti dei bambini, tutti rigorosamente dedicati al papà. Quattro sono state le squadre che hanno partecipato, quella arancione, quella gialla, quella verde e quella azzurra, con tanto di pettorina colorata. La vittoria è andata alla squadra con la pettorina gialla, vittoria sancita dal sano divertimento e dalla partecipazione di molti genitori.

Ai papà vincitori, è stata consegnata la “medaglia d’oro” da parte delle due direttrici Adele e Imma, che in collaborazione con Daniela, hanno voluto ringraziare uno ad uno i genitori presenti, complimentandosi oltre che per le partite giocate, anche e soprattutto per lo spirito sportivo dimostrato. Un grazie particolare è andato agli arbitri delle partite, l’insegnante Federica Placidi, e la mamma Alessandra Neri, alle care insegnanti e soprattutto all'Istituto Gabriellini, nelle persone di Fratel Dionigi e di Enzo Menna.