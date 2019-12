Si è costituito a Vasto il comitato elettorale a sostegno della Lista Tsipras per le Elezioni Europee del 25 maggio 2014. A sostenerla, Rifondazione Comunista, SEL, La Lista Civica Nuova Terra, l’Arci e tutte le associazioni e i movimenti accomunati da battaglie come quella per l’acqua e contro la petrolizzazione della costa.

Il comitato è aperto a tutti cittadini e cittadine, associazioni e movimenti, che ritengono di voler aderire alla lista che sostiene il leader greco Alexis Tsipras, le cui priorità sono la fine dell’austerità, la trasformazione ecologica della produzione e la riforma dell’immigrazione in Europa.

Il comitato invita cittadini e cittadine a firmare, per la presentazione della lista, sabato 29 marzo 2014, in piazza Diomede a Vasto, dalle ore 10.30 alle ore 13.30.