Luciano Lapenna sfida il Movimento 5 Stelle a un pubblico dibattito: faccia a faccia con i rappresentanti del M5S per discutere della vicenda riguardante le piste ciclabili, su cui nei giorni scorsi gli attivisti vastesi del movimento politico di cui è leader Beppe Grillo.

La sfida - "In riferimento alla nota del Movimento 5 Stelle–Meet Up Histonium, relativa alle piste ciclabili presenti e da realizzare sul territorio vastese, il sindaco Luciano Lapenna invita e sfida il M5S ad un confronto pubblico avente ad oggetto Le piste ciclabili a Vasto", si legge in un comunicato stampa del municipio. "L’invito e la sfida che il sindaco di Vasto rivolge al Movimento 5 Stelle–Meet Up Histonium è conseguente alle denunce e alle accuse mosse dallo stesso movimento politico circa la presunta inutilità delle piste ciclabili di Vasto. La data, il luogo e l’ora del confronto pubblico sono lasciati decidere al Movimento 5 Stelle".