Finge di essere stato investito e chiede soldi all'automobilista. A segnalare il nuovo tentativo di truffa avvenuto nel centro storico di Vasto è D.T., lettrice di zonalocale.it.

Il racconto - "Oggi (ieri, ndr) verso le 18.00 attraversavo con la mia auto, di piccole dimensioni, Vasto vecchia, precisamente Corso Palizzi, procedendo a passo d'uomo dato che la stada è stretta. Sono passata a fianco ad una donna e ad un uomo, quest'ultimo ha inveito verso di me dicendomi che andavo veloce e che lo avevo investito. Mi sono fermata e mentre abbassavo il finestrino il ragazzo si massaggiava la gamba facendomi vedere una ferita che aveva. Peccato fosse vecchia e quindi secca, gliel'ho appunto fatto notare e ho sottolineato il fatto che io non lo avevo assolutamente sfiorato.

Ha proseguito il tragitto mostrando che non poteva poggiare il piede e successivamente sedendosi per terra e lamentandosi che gli facesse male. Ho accostato e detto che se proprio gli faceva male avrei chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Ha proseguito accusandomi che ero passata con la mia macchina sul suo piede, peccato avesse delle scarpe bianche splendenti. Anche dopo questo nuova prova di ingannarmi non l'ho bevuta facendogli appunto notare il fatto che le sue scarpe erano troppo pulite per esser passate sotto la ruota di un auto. Comunque ho proseguito dicendo che se gli avevo fatto male (anche se sapevo che stava fingendo) mi scusavo. Alla fine mi ha detto non ti preoccupare e abbassando la voce mi ha chiesto dieci euro cosi si sarebbero presi un caffè e passava.

Ho fatto finta di non averli e mi ha detto 'Ok non ci sono problemi'. Lo racconto per fare in modo che nessuno cada in questa truffa. Dopo aver ripreso la marcia, gli sono passata vicino: il finto incidentato rideva con la ragazza saltellando".