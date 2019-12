"Ho dato seguito agli impegni presi nell’incontro tenutosi presso il Comune, sollecitando le istituzioni regionali a verificare le possibilità rivenendo risorse per l’integrazione della solidarietà. Dopo gli approfondimenti degli uffici regionali ho incontrato il presidente Chiodi e l’assessore Gatti, il 10 marzo presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara, dove erano presenti anche i responsabili abruzzesi delle sigle sindacali ai quali sono stati riferiti i risultati delle verifiche sulle risorse necessarie a carico del bilancio regionale e le reali disponibilità". Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca che interviene sull’argomento contratti di solidarietà sollevato dalle Rsu della Denso e della Pilkington.

"Mi sarei aspettata che i risultati di quell’incontro fossero comunicati dai rappresentanti regionali, com’è naturale e giusto che sia. Forse è stato fatto e qualcuno lo ha dimenticato di ricordare. Siamo sempre vicini ai lavoratori, come dimostra la nostra disponibilità concreta in questa richiesta, che va certamente oltre i compiti istituzionali di un sindaco per la quale, come amministrazione abbiamo il dovere morale di attivarci. Le famiglie rimangono al centro delle nostre attenzioni e per esse stiamo lavorando anche per contenere gli effetti della tassazione decisa dal Governo".

Il sindaco di San Salvo ribadisce che "non voglio venire meno al mio impegno di sindaco di questo territorio, anche rispetto alle cose che ci siamo detti a gennaio nell’aula consiliare con i rappresentanti dei lavoratori, le aziende, Confindustria e AssoVasto". E’ previsto a breve un nuovo incontro tra le parti sindacali, le aziende e l’amministrazione comunale di San Salvo per fare il punto della situazione con la partecipazione di Nicky Argirò, presidente della Commissione regionale permanente alle Attività produttive.

"Abbiamo deciso di attivare un tavolo permanente sull’occupazione – conclude il primo cittadino – con la convocazione di tutte le forze del lavoro per approfondire e promuovere le richieste che provengono dal mondo del lavoro. Saranno incontri cadenzati per seguire con regolarità le sorti delle aziende operanti nella zona industriale, cosa del resto che faccio ogni giorno".