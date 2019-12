Anche due classi della scuola media “R. Paolucci” di Vasto, la seconda D e seconda I, hanno partecipato alla manifestazione di Libera a Latina, proponendo il ricordo di Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra a Napoli nel 1985, e Don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra a Palermo nel 1993. I ragazzi della scuola media, accompagnati dai loro docenti, hammo marciato insime ai centomila che hanno risposto all'appello di Don Ciottti, fondatore di Libera, nella 19ª Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle vittime delle mafie.

"Siani e don Puglisi -spiegano i docenti della Paolucci. sono due vittime innocenti di mafia di cui i ragazzi hanno approfondito la storia, l'importanza nella recente storia del nostro Paese e il ruolo di esempio per una concreta consapevolezza civile che vada oltre la retorica". Radici di memoria e frutti di impegno è stato lo slogan di Libera per la Giornata della Memoria 2014, che i docenti hanno cercato di tradurre in concreto lavoro quotidiano con generazioni che vivono una primaria necessità di esempi civili di coraggio ed onestà.